Популярная телеведущая Дарья Трегубова устроила яркую фотосессию в необычном наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова в свое время стала одной из самых ярких ведущий шоу "Х-фактор", также она снялась во множестве фильмов и вела огромное количество телепередач. Красотка активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками результатами ярких фотосессий. Так, недавно звезда показала фанатам новые снимки, на которых появилась в необычном образе.

Как видно, Даша запечатлена в темной комнате, она позирует фотографу то стоя, то сидя. Перед камерой красотка появилась в элегантном брючном костюме интересного кроя и необычного оттенка, который называет "цветом льда. Пиджак этого наряда декорирован золотистыми пуговицами и цепочками. Надо сказать, что костюм выглядит очень стильно, он подчеркивает изящную фигуру телезвезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Трегубова написала: "Очень люблю костюмы, яркие – изумрудный, фуксия, цвета бедра испуганной нимфы (да, у меня есть и такие). Недавно в @intense_atelier мы с его хозяйкой Юлей накреативили такой, цвета льда", - рассказала Даша и добавила, что наряд состоит из тонкой шерстяной ткани с кашемиром. Поклонники в восторге от нового образа звездной красотки, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Вы всегда шикарная", "Великолепие костюмной женственности", "Очень стильно. Вы очень красивая", "Красотка", - пишут пользователи.

Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".

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