Украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая полюбилась зрителям благодаря проекту «Х-фактор», рассказала, как ей удается все успевать

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала очень дерзкое фото. Трегубова развалилась на полу, задрав свое длинное платье. Ее стройная ножка в грубом ботинке игриво выглядывала из-под наряда.

«У вас такое бывает? Когда дела валятся со всех сторон, и не остаётся времени даже на сон толком, женская энергия отключается и врубается внутренний матрос Михалыч. Который прёт напролом, ругается матом и может спилить столетний дуб электропилой «Дружба»?)», - отметила Трегубова, объяснив, как порой ей удается все совмещать.

В комментариях поклонники оставили Даше массу приятных слов и отзывов.

«Раньше думала, как же это состояние называется, идеально. Вы шикарная», «Даша, вы сильная девушка, у вас все получится, удачи вам», «О да, до отпуска было дело, пошла в отпуск, как рукой сняло. Нужно отдыхать чего бы это не стоило», «Да, я это состояние называю: Женщина-танк или "Режим каски включен". Надо отключить телефон и выспаться!», «Выделите себе денёк выходного дня...к черту Михалыча, подождёт)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Трегубова из «Х-фактора» без капли скромности задрала платье, заманив в оковы ночи: «Мисс Вселенная!».

Как сообщала Politeka, звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья: "Все так вкусно!".

Также Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова впечатлила размером декольте в костюме цвета льда: "Очень стильно".