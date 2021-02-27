Популярна телеведуча Дар'я Трегубова влаштувала яскраву фотосесію в незвичайному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і телеведуча Дарина Трегубова свого часу стала однією з найяскравіших ведучий шоу "Х-фактор", також вона знялася в безлічі фільмів і вела величезну кількість телепередач. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками результатами яскравих фотосесій. Так, нещодавно зірка показала фанатам нові знімки, на яких з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, Даша відображена в темній кімнаті, вона позує фотографу то стоячи, то сидячи. Перед камерою красуня з'явилася в елегантному брючному костюмі цікавого крою і незвичайного відтінку, який називає "кольором льоду. Піджак цього вбрання декорований золотистими гудзиками і ланцюжками. Треба сказати, що костюм виглядає дуже стильно, він підкреслює витончену фігуру телезірки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Трегубова написала: "Дуже люблю костюми, яскраві – смарагдовий, фуксія, кольору стегна переляканої німфи (так, у мене є і такі). Нещодавно в @intense_atelier ми з його господинею Юлею накреативили такий, кольору льоду", - розповіла Даша і додала, що наряд складається з тонкої вовняної тканини з кашеміром. Шанувальники в захваті від нового образу зіркової красуні, її засипають компліментами в коментарях до фото. "Ви завжди шикарна", "Пишність костюмної жіночності", "Дуже стильно. Ви дуже красива", "Красуня", - пишуть користувачі.

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