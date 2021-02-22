Телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", вразила зухвалими образами в новій фотосесії

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 40-річна красуня опублікувала серію фото в різних вечірніх сукнях. Актриса позувала в яскравому червоному вбранні з глибоким декольте. Вона трохи підняла ногу, засвітивши оригінальний розріз на сукні. Незвичайні рукава і пояс надавали образу елегантності.

Крім цього, вона поділилася знімком своїх чарівних ніжок. Трегубова високо задерла свою чорну сукню, похвалившись стрункими ногами в чорних туфельках.

У коментарях прийшли в захват від образів зірки, залишивши їй масу приємних слів.

"Міс Всесвіт!)", "Ви крута актриса, ролі стерв у вашому виконанні вогонь", "красуня!", "Ви як ангел! Ви дуже красива! Ви наша Зірочка!", "Дашуня, яка ви божественно красива мамуля нереально світле янголятко", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Даша Трегубова прославилася в мережі після того, як стала читати вірші. Пізніше її запросили стати ведучою "Х-фактора", в результаті чого її кар'єра різко злетіла вгору. Сьогодні зірка активно знімається в кіно, серіалах, кліпах. Крім цього, вона продовжує читати вірші і викладати їх в Instagram.

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