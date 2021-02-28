Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в легкому образі

На кадрах Даша позувала в кофті, яку спустила на плечі, натякаючи на відсутність білизни. Трегубова сиділа біля стіни, доповнивши образ стильними чорними черевиками і джинсами. Волосся у телеведучої залишилися розпущеним, а сама красуня посміхалася, поки її знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що хочете у мене дізнатися?",- запропонувала задавати питання Даша в сторіс Інстаграма.

"Режисура фільмів або головні ролі?) ",- запитав один з фанатів у Трегубової.

"Навіть не знаю, все так смачно!",- розгубилася при відповіді красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чудова актриса", "у вас красива дочка Поліна", "дуже красиво", "Шикарно", "захоплююся вами, Дашаа", "сама спокуслива", "втілення жіночності".

Ми писали, що популярна телеведуча Дарина Трегубова влаштувала яскраву фотосесію в незвичайному вбранні.

Як видно, Даша відображена в темній кімнаті, вона позує фотографу то стоячи, то сидячи. Перед камерою красуня з'явилася в елегантному брючному костюмі цікавого крою і незвичайного відтінку, який називає "кольором льоду".

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