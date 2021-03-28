Украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" прочитала чувственные стихи

Как сообщает Politeka.net , уже не первый год занимается карьерой телеведущей и актрисы. Красотка еще и любит стихи, поэтому часто радует фанатов будоражащими рифмами и эмоциями. Звезда в очередной раз решила опубликовать в Инстаграм ролик, где вспомнила слова поэтессы Татьяны Касьян, которая умерла 2 года назад от онкологии.

На фото Даша показалась в пиджаке, который просто накинула сверху плеч, а также платье с большим декольте и без белья. Трегубова чувственно прочитала стих "Мне хотелось бы".

"Меня всегда цепляла глубина и кажущаяся простота, с которой люди умеют в нее погружать и погружаться

Как эти трогательные и пронзительные стихи львовского поэта, которую два года назад забрала онкология", - написала телеведущая.

Фанаты сразу принялись комментировать публикацию:

"Мой нежный ангел, в городе моем такая ночь, что вымерзает слово", "Какая вы замечательная", "Дашаааа, как же мне нравится тот внутренний свет, который Вы несёте!!! Благодарю!", "Аж слезы набежали. Как глубоко", "Восхищаюсь Вашим чтением", "Очень трогательно".

Напомним, постаревшая Трегубова из "Х-Фактора" впечатлила размером декольте в блестящем платье.

А еще Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" без стыда и белья заставила любоваться своей красотой.