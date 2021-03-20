Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула бюстом в прозрачной кофте

Звезда заработала большую популярность после того, как стала вести известную передачу, пишет Politeka.net. Сейчас на ее страницу подписаны 115 тысяч человек, которых она регулярно балует интересными постами.

В этот раз красотка показала несколько кадров с одного из мероприятий. Блондинка позировала в прозрачной кофте с кружевом. Под нарядом виднелся красивый лифчик. Сверху телеведущая надела жакет, который распахнула ради эффектного кадра.

Аккуратное украшение сияло на шее, спускаясь по декольте к бюсту.

Серые брючки выделили тонкую талию.

Даша сделала красивую прическу, а макияж с акцентом на глаза был просто идеальным.

"Пообщались с прекрасными девушками на ужине Mind Bloom Спасибо, @elenacvetochnaja - за цветы, красоту, интеллект и поэзию👌", - написала Трегубова.

За 10 минут публикация собрала более 400 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Даша, Вы - прекрасна🔥", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова с 18 лет работает на телевидении. Девушка успела попробовать себя в роли телеведущей, сценариста, режиссера и главного редактора канала.

Кроме того, она активно снимается в фильмах, а также является создательницей проекта #ДашаЧитает. В последнем звезда эмоционально читает стихи наизусть.

Напомним, дерзкая Трегубова из «Х-фактора» развалилась на полу, задрав платьице.

А еще Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья.

Также Politeka сообщала, что звезда "Х-фактора" Трегубова впечатлила размером декольте в костюме цвета льда.