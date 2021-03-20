Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула бюстом в прозрачной кофте
Звезда заработала большую популярность после того, как стала вести известную передачу, пишет Politeka.net. Сейчас на ее страницу подписаны 115 тысяч человек, которых она регулярно балует интересными постами.
В этот раз красотка показала несколько кадров с одного из мероприятий. Блондинка позировала в прозрачной кофте с кружевом. Под нарядом виднелся красивый лифчик. Сверху телеведущая надела жакет, который распахнула ради эффектного кадра.
Аккуратное украшение сияло на шее, спускаясь по декольте к бюсту.
Серые брючки выделили тонкую талию.
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Даша сделала красивую прическу, а макияж с акцентом на глаза был просто идеальным.
"Пообщались с прекрасными девушками на ужине Mind Bloom Спасибо, @elenacvetochnaja - за цветы, красоту, интеллект и поэзию👌", - написала Трегубова.
За 10 минут публикация собрала более 400 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Даша, Вы - прекрасна🔥", - написал один из пользователей сети.
Ранее мы писали, что Даша Трегубова с 18 лет работает на телевидении. Девушка успела попробовать себя в роли телеведущей, сценариста, режиссера и главного редактора канала.
Кроме того, она активно снимается в фильмах, а также является создательницей проекта #ДашаЧитает. В последнем звезда эмоционально читает стихи наизусть.
Напомним, дерзкая Трегубова из «Х-фактора» развалилась на полу, задрав платьице.
А еще Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья.
Также Politeka сообщала, что звезда "Х-фактора" Трегубова впечатлила размером декольте в костюме цвета льда.