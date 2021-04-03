Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк раскрыл все карты по поводу того, куда он уехал из Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кондратюка в соцсети.

Так, в аккаунте Кондратюка появились фото и видео с его отдыха в Дубае.

"Да, я был в Дубае, и большинство из вас правильно отгадало страну. А флаг - это флажок на пляже отеля, который сигнализировал, что купаться можно, несмотря на ветерок. Публикую фото, с которых вы можете понять, какие меры приняты в Дубае во время коронавирусной эпидемии для безопасности людей. И все там ходят в масках! И на улице, и в помещениях! Тех, кто без маски на улице, находят с помощью видеокамер и штрафуют на 800 евро!!! Берегите себя!" - написал он.

Следует отметить, что до этого Кондратюк "держал интригу" по поводу того, в какой стране он находится.

Так, 25 марта он опубликовал в своем аккаунте фото с пляжа, на котором можно было увидеть желто-красный флажок, и фолловери пытались угадать, где находится телеведущий.

"Внимание, вопрос: в какой стране я сейчас?" - спросил он у фолловеров.

Он также оставил под фото хэштег #реабілітаціявідковід.

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