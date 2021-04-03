Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк раскрыл все карты по поводу того, куда он уехал из Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кондратюка в соцсети.
Так, в аккаунте Кондратюка появились фото и видео с его отдыха в Дубае.
"Да, я был в Дубае, и большинство из вас правильно отгадало страну. А флаг - это флажок на пляже отеля, который сигнализировал, что купаться можно, несмотря на ветерок. Публикую фото, с которых вы можете понять, какие меры приняты в Дубае во время коронавирусной эпидемии для безопасности людей. И все там ходят в масках! И на улице, и в помещениях! Тех, кто без маски на улице, находят с помощью видеокамер и штрафуют на 800 евро!!! Берегите себя!" - написал он.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Вездесущую Осадчую, покинувшую Украину, не узнали в реальной жизни: "Смотрела и думала, какая..."
Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь"
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Следует отметить, что до этого Кондратюк "держал интригу" по поводу того, в какой стране он находится.
Так, 25 марта он опубликовал в своем аккаунте фото с пляжа, на котором можно было увидеть желто-красный флажок, и фолловери пытались угадать, где находится телеведущий.
"Внимание, вопрос: в какой стране я сейчас?" - спросил он у фолловеров.
Он также оставил под фото хэштег #реабілітаціявідковід.
Напомним, Кондратюк резко высказался о песне "Go-A" на Евровидение-2021: "психоделическая глупость и..."
Как сообщала Politeka, судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "рыба гниет с головы"
Также Politeka писала, что жена Кондратюка, которую он скрывает, поразила красотой: "даст фору любой светской львице"