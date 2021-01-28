Ігор Кондратюк не тільки відомий український продюсер і телеведучий, але також люблячий чоловік і турботливий батько
І хоча своє особисте життя він всіляко намагається приховати від сторонніх очей, в Мережі все ж з'явилися фото красуні-дружини, яка дасть фору будь-якій світській левиці.
Ігор Кондратюк познайомився з Олександрою на роботі. "Це був справжній службовий роман" - жартував ігор. Одружилися вони досить швидко.
Зараз пара виховує трьох спільних дітей-синів Сергія і Данилу, а також дочку Поліну.
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Старший син вже встиг попрацювати зі знаменитим татом у проекті"Караоке на Майдані". Середня дитина пари входить в команду вокального талант-шоу "Х-Фактор". Донька навчається у столичній гімназії, захищала честь Київської збірної зі стрільби з лука на чемпіонаті України.
Зазначимо, Кондратюку часто приписують інтрижки на стороні. Так, у ЗМІ досить довгий час мусолили тему, нібито продюсер закрутив стосунки зі своєю підопічною Аїдою Ніколайчук, яка стала переможницею третього сезону "Х-Фактора". Але в сім'ї, над такими домислами тільки посміялися.
Та й сама співачка спростовувала чутки, заявивши, що збирається заміж за звукорежисера телепроекту Дмитра.
У родині Кондратюка панує гармонія і взаємоповага.
Нагадавши, Кондратюк вказав на ущербність українських виборів.
Як писала Politeka, Кондратюк звинуватив "Слуг народу" у некомпетентності.
Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.