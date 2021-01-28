Ігор Кондратюк не тільки відомий український продюсер і телеведучий, але також люблячий чоловік і турботливий батько

І хоча своє особисте життя він всіляко намагається приховати від сторонніх очей, в Мережі все ж з'явилися фото красуні-дружини, яка дасть фору будь-якій світській левиці.

Ігор Кондратюк познайомився з Олександрою на роботі. "Це був справжній службовий роман" - жартував ігор. Одружилися вони досить швидко.

Зараз пара виховує трьох спільних дітей-синів Сергія і Данилу, а також дочку Поліну.

Старший син вже встиг попрацювати зі знаменитим татом у проекті"Караоке на Майдані". Середня дитина пари входить в команду вокального талант-шоу "Х-Фактор". Донька навчається у столичній гімназії, захищала честь Київської збірної зі стрільби з лука на чемпіонаті України.

Зазначимо, Кондратюку часто приписують інтрижки на стороні. Так, у ЗМІ досить довгий час мусолили тему, нібито продюсер закрутив стосунки зі своєю підопічною Аїдою Ніколайчук, яка стала переможницею третього сезону "Х-Фактора". Але в сім'ї, над такими домислами тільки посміялися.

Та й сама співачка спростовувала чутки, заявивши, що збирається заміж за звукорежисера телепроекту Дмитра.

У родині Кондратюка панує гармонія і взаємоповага.

Нагадавши, Кондратюк вказав на ущербність українських виборів.

Як писала Politeka, Кондратюк звинуватив "Слуг народу" у некомпетентності.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.