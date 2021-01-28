Игорь Кондратюк не только известный украинский продюсер и телеведущий, но также любящий муж и заботливый отец
И хотя свою личную жизнь он всячески пытается скрыть от посторонних глаз, в Сети все же появились фото красотки-жены, которая даст фору любой светской львице.
Игорь Кондратюк познакомился с Александрой на работе. «Это был настоящий служебный роман» – шутил Игорь. Поженились они довольно быстро.
Сейчас пара воспитывает троих общих детей — сыновей Сергея и Данилу, а также дочь Полину.
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Старший сын уже успел поработать со знаменитым папой в проекте “Караоке на Майдане”. Средний ребенок пары входит в команду вокального талант-шоу “Х-Фактор”. Дочь учится в столичной гимназии, защищала честь Киевской сборной по стрельбе из лука на чемпионате Украины.
Отметим, Кондратюку часто приписывают интрижки на стороне. Так, в СМИ довольно долгое время мусолили тему, якобы продюсер закрутил отношения со своей подопечной Аидой Николайчук, которая стала победительницей третьего сезона “Х-Фактора”. Но в семье, над такими домыслами только посмеялись.
Да и сама певица опровергала слухи, заявив, что собирается замуж за звукорежиссера телепроекта Дмитрия.
В семье Кондратюка царит гармония и взаимоуважение.
Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.
Как писала Politeka, Кондратюк обвинил "Слуг народа" в некомпетентности.
Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.