Игорь Кондратюк не только известный украинский продюсер и телеведущий, но также любящий муж и заботливый отец

И хотя свою личную жизнь он всячески пытается скрыть от посторонних глаз, в Сети все же появились фото красотки-жены, которая даст фору любой светской львице.

Игорь Кондратюк познакомился с Александрой на работе. «Это был настоящий служебный роман» – шутил Игорь. Поженились они довольно быстро.

Сейчас пара воспитывает троих общих детей — сыновей Сергея и Данилу, а также дочь Полину.

Старший сын уже успел поработать со знаменитым папой в проекте “Караоке на Майдане”. Средний ребенок пары входит в команду вокального талант-шоу “Х-Фактор”. Дочь учится в столичной гимназии, защищала честь Киевской сборной по стрельбе из лука на чемпионате Украины.

Отметим, Кондратюку часто приписывают интрижки на стороне. Так, в СМИ довольно долгое время мусолили тему, якобы продюсер закрутил отношения со своей подопечной Аидой Николайчук, которая стала победительницей третьего сезона “Х-Фактора”. Но в семье, над такими домыслами только посмеялись.

Да и сама певица опровергала слухи, заявив, что собирается замуж за звукорежиссера телепроекта Дмитрия.

В семье Кондратюка царит гармония и взаимоуважение.

Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.

Как писала Politeka, Кондратюк обвинил "Слуг народа" в некомпетентности.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.