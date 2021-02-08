"Go-A" поїде представляти Україну на Євробаченні з композицією "Шум"
В її основі однойменна обрядова гра-веснянка. Обирали пісню журі: Джамала, соліст групи The Maneken Євген Філатов, продюсер Руслан Квінта і члени правління Суспільного мовлення – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.
Відомий телеведучий і український продюсер Ігор Кондратюк висловився про цю пісню, пише Gazeta.ua.
Він зазначив, що пісня "Шум" здається цікавішою для конкурсу Євробачення, ніж "Соловей", адже вона більше танцювальна і хітова. За його словами, "Соловей" була неконкурентна.
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"Тут є фішка, психоделічна дурка. Слова дивно-смішні, з претензією на зелене щось. Спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів і кожен додумував своє. Незрозуміло, чи жоми, чи дупи. Якби була публіка на Євробаченні, а не онлайн-формат, наші музиканти довели б її до екстазу. "Шум" сподобалася, бажаю їм гарного виступу", - пояснив Кондратюк.
Також раніше повідомлялося, що відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкритикував "Квартал 95 "і" Дизель Шоу " за співпрацю з російськими каналами.
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