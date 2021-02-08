"Go-A" поедет представлять Украину на Евровидении с композицией "Шум"

В ее основе одноименная обрядовая игра-веснянка. Выбирали песню жюри: Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Известный телеведущий и украинский продюссер Игорь Кондратюк высказался об этой песне, пишет Gazeta.ua.

Он отметил, что песня "Шум" кажется более интересной для конкурса Евровидение, чем "Соловей", ведь она больше танцевальная и хитовая. По его словам, "Соловей" была неконкурентна.

"Здесь есть фишка, психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или жопы. Если бы была публика на Евровидении, а не онлайн-формат, наши музыканты довели бы ее до экстаза. "Шум" понравилась, желаю им хорошего выступления", - пояснил Кондратюк.

Также ранее сообщалось, что известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сотрудничество с российскими каналами.

По мнению судьи "X-Фактора", сделки с государством-агрессором негативно характеризуют руководителей украинских компаний.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.