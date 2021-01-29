Відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розкритикував "Квартал 95 "і" Дизель Шоу " за співпрацю з російськими каналами

На думку судді "X-Фактора", угоди з державою-агресором негативно характеризують керівників українських компаній. В інтерв'ю виданню "Телеграф" він прокоментував той факт, що проект "Дизель шоу" дозволили показувати на російському телеканалі, а канал СТС отримав права на запуск франшизи "Ліга сміху", за якою стоїть "Квартал 95".

"Ставлюся до будь-яких контактів з країною-агресором – Російською Федерацією – різко негативно. І не важливо, про яку сферу мова: теле-, шоу-, кінобізнес- виключення не роблю", - зазначив Кондратюк. - "Ця країна веде брехливу підбурювальну антиукраїнську пропаганду проти всього українського!".

Продюсер нагадав, що саме Росія розв'язала війну на Донбасі і окупувала Крим. Ігор Кондратюк заявив, що вважає будь-які контакти з росіянами неприпустимими для українських громадян.

"Контактувати і вести бізнес з росіянами зараз – це як ]cти, вибачте, лайно ложками... Риба гниє з голови. Такий стан справ свідчить, в першу чергу, про великий безлад в головах українських керівників і їх банальну дурість".

Ігор Кондратюк додав, що зможе змінити свою позицію щодо Росії лише після того, як зникнуть незаконні формування "ЛНР" і "ДНР", а також Крим звільниться від окупантів і колабораціоністів.

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