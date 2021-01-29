Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сотрудничество с российскими каналами

По мнению судьи "X-Фактора", сделки с государством-агрессором негативно характеризуют руководителей украинских компаний. В интервью изданию "Телеграф" он прокомментировал тот факт, что проект "Дизель шоу" разрешили показывать на российском телеканале, а канал СТС получил права на запуск франшизы "Лига смеха", за которой стоит "Квартал 95".

"Отношусь к любым контактам со страной-агрессором – Российской Федерацией – резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес – исключения не делаю", - отметил Кондратюк. - "Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского!".

Продюсер напомнил, что именно Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым. Игорь Кондратюк заявил, что считает любые контакты с россиянами недопустимыми для украинских граждан.

"Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас – это как есть, простите, дерьмо ложками... Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости".

Игорь Кондратюк добавил, что сможет изменить свою позицию относительно России лишь после того, как исчезнут незаконные формирования "ЛНР" и "ДНР", а также Крым освободится от оккупантов и коллаборационистов.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков: «Настоящий казак»\

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.