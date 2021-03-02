Беда постигла відомого украинского продюсера и ведучого Игорья Кондратюка

Как передает Politeka.net, об этом 58-летний артист рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 1 марта, на 5му, в 19:30 - "Кондратюк в понедельник". Но это будет повтор одной из программ. Почему так? Ведущий болеет Ковидом... Надеюсь, я скоро очухаюсь! Старею... За 20 лет "Караоке на Майдане" не было ни одного повтора, связанного с болезнью ведущего. Правда, КНМ не получалось в прямом эфире! #бережітьсебе!» - написал артист.

Пользователи сети желают ноумену скорейшего выздоровления.

"Будьте здоровы. Пусть все пройдет быстро и без осложнений. Уважаем вас и ждем новых выпусков», «Одужуйте! Дай бог чтобы все прошло легко и без осложнений! Держитесь!", "Скорого вам выздоровления без последствий», «то не вы стареете, то болезни крепчают и мутируют. Но и это преодолеем и переживем! Выздоравливайте быстрее", " Легкого течения болезни и быстрого полного выздоровления! Ждем живые эфиры!",- пишут в комментариях.

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