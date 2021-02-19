Известный украинский продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица рассказал подробности печального сотрудничества с Олегом Кензовым

Как пишет Politeka.net, известный украинский продюсер Вадим Лисица в своем интервью в программе "Ужин с Дороти" на YouTube рассказал о своем печальном опыте сотрудничества со звездой шоу "Х-Фактор" Олегом Кензовым (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

По словам продюсера Олег Кензов проявил себя с самой худшей стороны, а Вадим Лисица составил для него очень жесткий пятилетний контракт, хотя еще тогда не догадывался о характере певца и о том, как он себя проявит.

"Кензов при каком-то любом неверном движении, он тут же оказывался под судом. То есть там жестко все достаточно. Причем я это делал не специально, то есть я отдал это юристам, а юристы, они же любят "поднажать". И вот они "поднажали". Я на самом деле даже не понимал, насколько он жесткий",- говорит Вадим Лисица о контракте и добавляет, что все жесткие пункты в договоре были прописаны не зря.

"Там было жестко прописаны все хождения налево, алкоголь, наркота, неявка на концерты, ненадлежащий внешний вид, неподдержание здоровья, не работа, а лентяйство и тунеядство. А он как раз адепт всего этого. Чувак любит и за шиворот залить и, извините меня, курнуть что-то там, ну и так далее",- делится продюсер.

Также Вадим Лисица признался, что еще во время "Х-Фактора" при консультации с психологом он получил рекомендацию о Кензове как об очень талантливом человеке. Но уже намного позже он пожалел о том, что начал сотрудничать с певцом.

Первые тревожные звоночки поступили, когда Олег Кензов прослушивался от Украины для "Новой волны" в России.

"Мы успели сделать четыре песни, две из них превратились в клип. Его песни играли в Москве, в России. А потом была история, когда нас пригласили поучаствовать в "Новой волне" и отбор был в Москве. Он прилетел в Москву и это была первая ласточка. Я приготовил песню, мы с ним ее отрепетировали, мы с ним все приготовили для того, чтобы он блестяще выступил на отборе, и руководство "Новой Волны" его взяло к себе. и чувак поет абсолютно другую песню. Какую-то, адский шансон, который я никогда даже не слышал. То есть он выступает ужаснейшим образом. Я говорю "А что это было?", а он говорит, "Что-то я подумал, наверное... Я посмотрел на публику...",- рассказывает продюсер.

По его словам еще хуже Кензов проявил себя во время концертов во Львове.

"Он был в абсолютном неадеквате. Я ему звонил, он трубку не брал, а когда дозвонился, то спросил, что происходит",- отмечает Вадим Лисица и добавляет, что Кензов начал просить у него прощения и говорить, что попросту "не рассчитал...".

"Ну это совсем за гранью. Ну и после этого он начал съезжать с катушек. Я ему по договору предъявил претензии и он спрятался, то есть он какое-то время вообще не появлялся",- рассказывает Вадим Лисица и признается, что Кензов ему должен деньги даже сейчас.

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