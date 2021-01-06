Украинский певец Олег Винник может начинать переживать из-за появления достойного конкурента
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-аккаунте шоу "Маска".
Так, загадочный красавец в специальной маске решил, видимо, увести у Олега Винника его "вовчиць", исполнив несколько хитов из дискографии певца.
Сперва незнакомец в шикарном костюме и блестящей маске исполнил "Вовчицю", потом "Нино", а завершил свое небольшое выступление композицией "Роксолана".
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"Мистер Маска запел! Какое же шоу без песен Олега Винника. Пишите в комментариях, какие песню Олега Винника хотите услышать на шоу Маска", - говорится в подписи к видеоролику, на котором выступал загадочный незнакомец.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и стали гадать, кто в маске может увести у Олега Винника его армию "вовчиць".
"Я думаю что это песня Нино, а Мистер Маска-это Владимир Остапчук, потому что немножко тембр похож", "Мне кажется, это Вадим Олейник", "А мы узнаем потом кто мистер Маска?", "Прослушала все варианты, и в голову приходит только Олег Кензов, прям очень похоже", "Безумная любовь", "Все песни Олега Винника бесподобны. Любую послушаю с большим удовольствием", "Как жить без тебя", "Голос у него хороший, но такие все песни старомодные..", - написали они под видеороликом.
Ранее мы рассказывали, что Олег Винник заставил "волчиц" понервничать.
Дело в том, что во время выступления на сцене не было спутницы Винника в жизни и в его концертной деятельности — Таисии Сватко, известной как Таюне. Вместо нее на бэк-вокале пела другая длинноногая блондинка.
Многих поклонниц Винника взволновал этот факт.
Напомним, что Винник показал тайную жену в пленительном образе и не сдержал чувств
Как сообщала Politeka, Закутанный Олег Винник заставил "волчиц" понервничать, полное видео
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