Украинский певец Олег Винник публично обнял свою тайную жену Таюне – певицу Таисию Сватко
Как передает Politeka.net, во время новогоднего огонька на одном из телеканалов Олег Винник исполнил свой хит «Как жить без тебя». На бек-вокале у артиста традиционно находилась Таисия, которую называют тайной женой артиста. Сами звезды не афишируют своих отношений, однако в Инстаграм белокурой красотки есть много снимков с артистом.
Во время выступления Винник сделал неожиданный поступок. Он подошел к Таисии и нежно обнял ее.
«Я люблю! И мне хватит силы
Всю жизнь носить тебя на руках!», - пропел Винник припев своей знаменитой песни и подошел к жене.
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Вместе они нарисовали руками сердце в воздухе и послали воздушный поцелуй своим поклонникам.
Стоит отметить, что мнения по поводу выступления Олега Винника разделились. Зато поклонники сразу же обратили внимание на жест Олега по отношению к Таюне.
«Виннику пора что-то новое спеть во время карантина было время, чтобы что-то написать, потому что становится неинтересным», «Самый лучший концерт!», «Номера с Винником просто класс!», «Наконец Винник обнял свою жену на сцене, может больше людей сейчас начнут относится к Олегу с теплом, так как мы не понимаем Олега почему он не может сказать поклонникам правду, а врёт до сих пор», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Олег Винник получил знак свыше и предупредил о важных переменах: "Бог мне дает...".
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