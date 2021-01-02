Українська співачка Таїсія Сватко (Таюне), яку називають таємною дружиною Олега Винника, вразила красою в теплому светрі

Яскрава блондинка отримує масу компліментів за свою зовнішність і красивий голос, пише Politeka.net. Шанувальники артистки створюють фан-сторінки, в яких розміщують її яскраві фото.

На фото зірка позувала в червоному светрі з красивою в'язкою. Таїсія вразила яскравою зовнішністю на фото. Вона посміхалася, блиснувши білосніжними зубами.

Співачка зробила собі великі локони з волосся, які акуратно вибилися з-під довгого ворота.

Макіяж з акцентом на очі підкреслили їх красу.

З 13 годин пост зібрав кілька десятків лайків, адже група тільки набирає популярність. Користувачі мережі написали компліменти в бік яскравої блондинки.

"Красива обробка", "Красиво, ніжно, ангел неймовірний", - написали шанувальники.

Раніше ми писали, що Таюне позувала для знімка в короткому обтягуючому рожевому платті. Наряд вигідно підкреслив форми Таюне, зробивши акцент на округлих стегнах і тонкій талії. Рожевий колір, в свою чергу, прекрасно гармоніював з білим волоссям співачки. З боку вона була схожа на ляльку Барбі.

В руках красуня тримала великий букет білих троянд.

Користувачі мережі написали багато компліментів.

Раніше повідомлялося, що дружина Олега Винника співала і підтанцьовувала, а публіка радо її сприймає. Відповідне відео було оприлюднено у фан-акаунті Сватко.

"Бачу-бачу, чую-чую", - підписали автори публікації відео.

Користувачі мережі відразу написали багато приємного в бік зірки.

Нагадавши, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

Як повідомляла Politeka, стихія застала зненацька Олега Винника, кадри випробування: "у нас колапс!"

Також Politeka писала, як виглядає і чим займається син Олега Винника і Таюне, якого приховують від публіки