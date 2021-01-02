Українська співачка Таїсія Сватко (Таюне), яку називають таємною дружиною Олега Винника, вразила красою в теплому светрі
Яскрава блондинка отримує масу компліментів за свою зовнішність і красивий голос, пише Politeka.net. Шанувальники артистки створюють фан-сторінки, в яких розміщують її яскраві фото.
На фото зірка позувала в червоному светрі з красивою в'язкою. Таїсія вразила яскравою зовнішністю на фото. Вона посміхалася, блиснувши білосніжними зубами.
Співачка зробила собі великі локони з волосся, які акуратно вибилися з-під довгого ворота.
Макіяж з акцентом на очі підкреслили їх красу.
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З 13 годин пост зібрав кілька десятків лайків, адже група тільки набирає популярність. Користувачі мережі написали компліменти в бік яскравої блондинки.
"Красива обробка", "Красиво, ніжно, ангел неймовірний", - написали шанувальники.
Раніше ми писали, що Таюне позувала для знімка в короткому обтягуючому рожевому платті. Наряд вигідно підкреслив форми Таюне, зробивши акцент на округлих стегнах і тонкій талії. Рожевий колір, в свою чергу, прекрасно гармоніював з білим волоссям співачки. З боку вона була схожа на ляльку Барбі.
В руках красуня тримала великий букет білих троянд.
Користувачі мережі написали багато компліментів.
Раніше повідомлялося, що дружина Олега Винника співала і підтанцьовувала, а публіка радо її сприймає. Відповідне відео було оприлюднено у фан-акаунті Сватко.
"Бачу-бачу, чую-чую", - підписали автори публікації відео.
Користувачі мережі відразу написали багато приємного в бік зірки.
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