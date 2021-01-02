Украинская певица Таисия Сватко (Таюне), которую называют тайной женой Олега Винника, впечатлила красотой в теплом свитере

Яркая блондинка получает массу комплиментов за свою внешность и красивый голос, пишет Politeka.net. Поклонники артистки создают фан-странички, в которых размещают ее яркие фото.

На фото звезда позировала в красном свитере с красивой вязкой. Таисия поразила яркой внешностью на фото. Она улыбалась, сверкнув белоснежными зубами.

Певица сделала себе крупные локоны из волос, которые аккуратно выбились из-под длинного ворота.

Макияж с акцентом на глаза подчеркнули их красоту.

З 13 часов пост собрал несколько десятков лайков, ведь группа только набирает популярность. Пользователи сети написали комплименты в сторону яркой блондинки.

"Красивая обработка", "Красиво, нежно, ангел невероятный", - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Таюне позировала для снимка в коротком обтягивающем розовом платье. Наряд выгодно подчеркнул формы Таюне, сделав акцент на округлых бедрах и тонкой талии. Розовый цвет, в свою очередь, прекрасно гармонировал с белыми волосами певицы. Со стороны она была похожа на куклу Барби.

В руках красотка держала большой букет белых роз.

Пользователи сети написали много комплиментов.

Ранее сообщалось, что жена Олега Винника пела и подтанцовывала, а публика радушно ее воспринимает. Соответствующее видео было обнародовано в фан-аккаунте Сватко.

"Вижу-вижу, слышу-слышу", - подписали авторы публикации видео.

Пользователи сети сразу написали много приятного в сторону звезды.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "меня спасали..."

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