Украинская певица Таисия Сватко (Таюне), которую называют тайной женой Олега Винника, впечатлила красотой в теплом свитере
Яркая блондинка получает массу комплиментов за свою внешность и красивый голос, пишет Politeka.net. Поклонники артистки создают фан-странички, в которых размещают ее яркие фото.
На фото звезда позировала в красном свитере с красивой вязкой. Таисия поразила яркой внешностью на фото. Она улыбалась, сверкнув белоснежными зубами.
Певица сделала себе крупные локоны из волос, которые аккуратно выбились из-под длинного ворота.
Макияж с акцентом на глаза подчеркнули их красоту.
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З 13 часов пост собрал несколько десятков лайков, ведь группа только набирает популярность. Пользователи сети написали комплименты в сторону яркой блондинки.
"Красивая обработка", "Красиво, нежно, ангел невероятный", - написали поклонники.
Ранее мы писали, что Таюне позировала для снимка в коротком обтягивающем розовом платье. Наряд выгодно подчеркнул формы Таюне, сделав акцент на округлых бедрах и тонкой талии. Розовый цвет, в свою очередь, прекрасно гармонировал с белыми волосами певицы. Со стороны она была похожа на куклу Барби.
В руках красотка держала большой букет белых роз.
Пользователи сети написали много комплиментов.
Ранее сообщалось, что жена Олега Винника пела и подтанцовывала, а публика радушно ее воспринимает. Соответствующее видео было обнародовано в фан-аккаунте Сватко.
"Вижу-вижу, слышу-слышу", - подписали авторы публикации видео.
Пользователи сети сразу написали много приятного в сторону звезды.
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