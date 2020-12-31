Співак Олег Винник стривожив публіку несподіваним зізнанням про подію, що стала для нього уроком

Так, улюбленець українських "вовчиць" в одному з інтерв'ю розповів про страшний інцидент, свідком якого став, пише Телегід.

47-річний співак, який вірить в містичні знаки, впевнений, що в цьому світі іноді відбуваються ситуації-символи, що підказують, як чинити далі.

"Знаки в моєму житті є, і дуже часто. Я б хотів більше навчитися їх помічати, розуміти і розрізняти... Щось в цьому світі є, щось дається нам, щоб запобігти певні речі в нашому житті. Наприклад, коли я навчався в автошколі, побачив жахливу аварію на перехресті: машини зіткнулися прямо на моїх очах. Я відразу зрозумів, що це для мене урок. Тому більше звертаю увагу не на передбачення в гороскопах, а на показові моменти, коли доля підносить тобі уроки безпосередньо "в лоб", - поділився артист.

Раніше ми повідомляли, Винник заговорив про знаки, коли оголосив про своє рішення поміняти стиль у творчості в наступному році. "Бог дає їх зверху", - заявив артист про ті самі знаки.

Незважаючи на труднощі, з якими зіткнулися українці в 2020-му, Винник подякував цьому рокові за можливість розвиватися та бажання змінюватися.

Співак нагадав, що у нього багатий досвід - є куди рухатися далі, адже він пробував свої сили і в мюзиклах, і навіть в народному хорі. Крім того, йому цікаво, що скаже публіка, побачивши його в новому амплуа.

За його словами, головне не застоюватися на місці - що для артиста згубно.

"Це добре - робити щось нове, щоб не ставати "нафталіном" і не набридати, в першу чергу, самому собі. Часом потрібно міняти стилістику", - повідомив в одному з інтерв'ю Винник.

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