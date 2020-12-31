Певец Олег Винник встревожил публику неожиданным признанием о событии, ставшим для него уроком

Так, любимец украинских "вовчиць" в одном из интервью рассказал о страшном инциденте, свидетелем которого стал, пишет Телегид.

47-летний певец, верящий в мистические знаки, уверен, что в этом мире иногда происходят ситуации-символы, подсказывающие, как поступать дальше.

"Знаки в моей жизни есть, и очень часто. Я бы хотел больше научиться их замечать, понимать и различать... Что-то в этом мире есть, что-то дается нам, чтобы предотвратить определенные вещи в нашей жизни. Например, когда я учился в автошколе, увидел ужасную аварию на перекрестке: машины столкнулись прямо на моих глазах. Я сразу понял, что это для меня урок. Поэтому больше обращаю внимание не на предсказания в гороскопах, а на показательные моменты, когда судьба преподносит тебе уроки непосредственно "в лоб", - поделился артист.

Ранее мы сообщали, Винник говорил о неких знаках, когда объявил о своем решении поменять стиль в творчестве в следующем году. "Бог дает их свыше", - заявил артист о тех самых знаках.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись украинцы в 2020-м, Винник поблагодарил этот год за возможность развиваться и желание меняться.

Певец напомнил, что у него богатый опыт - есть куда двигаться дальше, ведь он пробовал свои силы и в мюзиклах, и даже в народном хоре. Кроме того, ему интересно, что скажет публика, увидев его в новом амплуа.

По его словам, главное не застаиваться на месте - что для артиста губительно.

"Это хорошо - делать что-то новое, чтобы не становиться "нафталином" и не приедаться, в первую очередь, самому себе. Временами нужно менять стилистику", - сообщил в одном из интервью Винник.

Напомним, тайная жена Олега Винника сразила фигурой в розовом платье Барби: "Таюне, вы сама как..."

Как сообщала Politeka, мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!»