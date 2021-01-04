Украинский певец Олег Винник заставил своих поклонниц поволноваться

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певец опубликовал видео, как он исполняет песню Владимира Ивасюка «Я піду в далекі гори».

Однако внимательные фаны сразу же заметили важную деталь — на сцене не было спутницы Винника в жизни и в его концертной деятельности — Таисии Сватко, известной как Таюне. Вместо нее на бэк-вокале пела другая длинноногая блондинка.

Многих поклонниц Винника взволновал этот факт.

«А Таюне где?», - спрашивают исполнителя.

"Какой же вы все таки красивы, просто не могу", - пишут в комментариях.

Недавно Таюне похвасталась своей музыкальной наградой, которую она получила не как бэк-вокалистка своего мужа, а как самостоятельная певица.

От одного из украинских телеканалов она получила премию "Лучшая песня года" за композицию "Вижу-вижу".

Отметим, Винник неохотно рассказывает о личной жизни украинским СМИ после вступления популярности. 2018 журналисты ТСН узнали от односельчан, что жена Винника - Таисия сватки (сценическое имя - Таюне) - на год младше него. У них есть сын-подросток, который учится в Германии. Похожую информацию сообщал сам Винник немецкому изданию.

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник получил знак свыше и предупредил о важных переменах: "Бог мне дает...".

Также Politeka писала, что мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!».