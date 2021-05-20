Певец Олег Кензов, звезда "Х-фактор", женится в третий раз

Новость о новом траке 32-летнего певца облетела Сети и наделала немало шума.

Особенно бурная реакция вызвана откровениями бывшей жены Кензова. Вторая супруга исполнителя Наталья Ярмоленко, более известная как DJ Madonna, обвинила его в моральном и физическом насилии.

Женщина говорила, что Олег Кензов в отношениях всегда был ревнивым и постоянно искал повод обвинить ее в измене, что перерастало в избиение. По ее словам, Кензов избивал ее даже на глазах сына.

«Я не успела добежать до лестницы, он вызвал лифт, затащил меня к нему и начал бить, нажал на стоп. Он меня бил так, что я обмочилась», - описала один из случаев Наталья Ярмоленко, отметив, что причиной такой агрессии стал комментарий под ее фото в соцсети.

Кензов опроверг слова бывшей супруги, отрицая факт любого насилия со своей стороны.

Ввиду этой истории реакция о свадьбе артиста оказалась очень бурной.

«И третью тоже будет лупить?», «Ждём новостей о побоях третьей жены…. 😅 прости Господи…», «Он не устал», «На долго ли?!!!😂», «Ждём новостей о том, как Кензов до полусмерти избил свою третью жену», «Поддерживаем тиранов, несём их в массы», «Позорище», «Многообещающий жених .... в 32 года женится третий раз. Невесте стоит задуматься», «Ага, такое себе достижение, в 32 года женится в 3 раз...», «Ждём новостей об избиениях», «А у него хобби жениться и бить женщин», - пишут в Сети.

Недавно артист представил свою будущую жену. С новой избранницей исполнитель вместе уже 4 года. Даша работает менеджером исполнителя. Она станет третьей супругой артиста.

Кензов рассказал, как делал предложение.

«У нас была премьера песни, и я говорю: „Даша, сними меня на видео, чтобы мы сделали анонс песни“. Она снимала. Я хотел, чтобы она зафиксировала это на память, я пою, в какой-то момент просто перестал это делать, достал кольцо, и начал признаваться в любви. Нет, не было скрипача рядом. Это была проезжая часть. Дашу едва не сбила машина, потому что она удивилась и назад начала отходить. Я стал действительно на одно колено, и больше рассказывал о том, что это ответственно, это серьезный шаг и нужно не забывать, что есть жизнь. Короче, я стал занудой с годами», — поделился Олег Кензов в программе «Зірковий шлях».

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