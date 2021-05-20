Знаменита співачка Софія Ротару вразила виглядом поруч з невісткою і онукою

Як повідомляє Politeka.net , відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці. На них користувачі частенько обмінюються знімками і новинами.

Так, 20 травня в День вишиванки на одній з таких сторінок показали фото на котрому Софія Ротару позує в оригінальній вишиванці з геометричним орнаментом. Як відомо, співачка любібим подібні наряди. і у своєму гарробі має не одну вишиванку.

На іншому фото Ротару відображена поруч з дружиною свого сина і онукою. При цьому Софія Ротару і її невістка Світлана Євдокименко позують в красивих вишитих сукнях синього кольору. А юна Соня Євдокименко відображена в білому тренчі.

"Нехай світ посміхнеться вам сонечком ясним, нехай кожен ваш день буде найпрекраснішим! Доброго Ранку!» - підписано фото. "Найулюбленіші", - додано хештег.

Невістка співачки Софії Ротару Світлана Євдокименко-виконавчий продюсер і засновник компанії «Вілла Софія». Своєму чоловікові вона подарувала двох дітей. У 1994 році у пари народився син Анатолій, а в 2001 році дочка Соня, названа на честь іменитої мами Руслана Євдокименко.

19-річна Соня Євдокименко вже довгий час живе і навчається в США. Незважаючи на юний вік, Соня вже встигла спробувати себе в ролі моделі і співачки.

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