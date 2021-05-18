Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, заявил о создании новой композиции

26-летний Анатолий Евдокименко известен под псевдонимом SHMN, как диджей и автор музыкальных треков, передает Politeka.net. Единственный внук Ротару активно развивает свое творчество, а результатами работы делится в сети.

Так, в своем новом посте в Инстаграм Евдокименко напомнил о себе своим "мрачным диско".

"SHMN представляет сложную, насыщенную синтезатором и гитарой аранжировку, в которой вокал музыканта Томаса Гэнди звучит как дома. Сотрудничая с известными лейблами, такими как Innerversions, Kompakt и Decca, Gandey, удалось проявить талант в окутанном тайной треке SHMN. Пропитанный меланхолией, но с явно оптимистичным чутьем, «Hold The Line» проводит тонкую грань между современным хаусом с оттенками новых волн и мрачным диско". - написал диджей.

Публикация собрала почти 200 лайков и немного комментариев. Стоит отметить, что на публикацию позитивно отреагировала сестра Анатолия, София, и его мать, Светлана.

"Поздравляю", "Фантастический сэмпл гитары и вокал, классная ретро-атмосфера 🧚🏻‍♀️🔥", "Прекрасно", - написали другие пользователи сети.

Отметим, Анатолий Евдокименко не только молодой талантливый музыкант, но также очень хороший фотограф. Парень неоднократно снимал свою сестру, Соню, которая является моделью.

Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".

Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".