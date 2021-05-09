Племянница Софии Ротару, ее тезка певица Соня Кей, взбудоражила публику уникальным кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя девушка опубликовала в Инстаграм черно-белое фото из семейного архива, на котором предстала совсем еще крохотной на руках у своей матери - младшей сестры Софии - Лидии Ротару.

Пост приурочен к празднику. В подписи Соня Кей с теплом отозвалась о той, что подарила ей жизнь.

"Сегодня особенный день! День матери! Я благодарна своей маме за жизнь, за поддержку, заботу, безсонные ночи, за любовь, за абсолютно все! Ты у меня самая лучшая! Я тебя очень сильно люблю! ❤️❤️❤️", - говорится в сообщении.

Пользователи с энтузизазмом кинулись обсуждать увиденное:

"Какое хорошее фото😍"

"Здоровья Лидии Михайловне и радости от вас... Берегите маму и привет ей, с уважением всегда 😘"

"С праздником!! Как мне очень нравится ваша мама. У вашей мамы необычная красота ❤️. Я так рада за вас! Пусть ваша мама Лидия Михайловна будет всегда счастлива!!!❤️"

Отметим, Лидия Ротару была третьим ребенком в семье, родилась в 1951 году. Также как и ее старшая сестра София - начала петь в раннем детстве, ныне является заслуженной артисткой Украины.

В одном из интервью Лидия рассказывала: "В школе мы выступали в самодеятельности, участвовали в хоре. И я, и Соня, и братья Толик с Женей, потом - Аурика. А наша старшая сестра Зина на слух запоминала песни, которые передавали по радио, ведь она была слепая. Затем втроем - с ней и Соней - мы садились вечером на улице и пели чуть ли не на все село".

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