Племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей поделилась сказочным фото, показав свое счастье

Молодая украинская певица опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как и многие украинцы, Соня уже вовсю поддалась атмосфере приближающегося праздника. Для поддержания приподнятого настроения певица решила отправиться на прогулку по украшенному к Новому году Киеву.

На новом фото певица позирует на фоне одной из праздничных декораций. Образ Сони идеально подходит для прогулки по зимнему городу: на ней короткий стильный пуховик, штаны в обтяжку и теплая шапка. Всю одежду певица подобрала в черном цвете.

«Сказочно. P.S. У меня лучший фотограф», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники комментируют пост.

«Чудесно!», «Очаровательно», «Красота», «Умница и красавица», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская певица, племянница легендарной Софии Ротару Соня Кей показала, на что тратит деньги.

Звезда поделилась забавным роликом о трудностях шопоголизма на своей странице в Инстаграм.

Так, Соня решила показать поклонникам знакомую многим ситуацию, когда деньги с зарплаты очень хочется потратить на шопинг. При этом, после покупок у певицы якобы остались деньги только на хлеб.

Напомним, миниатюрная племянница Ротару показала, на что тратит деньги: «Пусть твои мечты…».

Как сообщала Politeka, племянница Ротару показала, на что уходят деньги, питаться пришлось одним хлебом: "Потратила всю зарплату...".

Также Politeka писала, что племянница Ротару с броским макияжем и зачесанными волосами удивила дерзким образом.