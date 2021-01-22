Украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала себя и рассказала о прекрасном

На фото Соня показалась в портупее, полосочки которой прижимали пышный бюст. Девушка собрала волосы в косу, а образ дополнила ярким мейкапом. Племянница Ротару отвела взгляд от камеры, что не помешало снимку стать очень зажигающим и дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если ты можешь видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя", - написала Соня под фото, которое опубликовала в Инстаграм.

"Огонь", "Принцесса", "Самая лучшая", "Сонечка, ты как всегда, непревзойденная", "Красотка, кто сделал такой модный макияж", "Вы очень красивая, модная девушка", "40 секунд назад", "Огонь", "Люблю", "Соня вы очень хороши на фото будьте такой всегда и улыбайтесь побольше!".

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На новом фото певица позирует на фоне одной из праздничных декораций. Образ Сони идеально подходит для прогулки по зимнему городу: на ней короткий стильный пуховик, штаны в обтяжку и теплая шапка. Всю одежду певица подобрала в черном цвете.

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