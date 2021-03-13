Известная певица Соня Кей, племянница легендарной украинской артистки Софии Ротару, показала себя в провокационном образе

На фото Соня показалась в прозрачном платье с множеством украшений, которые прикрыли самые пикантные места. Образ красотка дополнила стильной прической и ярким мейкапом. Девушка улыбалась и хвасталась идеальной фигурой, которую такой наряд смог дополнить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прошлась по архиву", - написала Соня.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Роскошная Соня", "Восхитительная", "Ну, очень красивая!", "Русалочка", "Леди Соня очень красивая королева", "Богиня", "Очень красивая, чудесная, потрясающая Соня", "настоящая любовь не между телами, а между душами", "Настоящая звезда".

Мы писали, что племянница Софии Ротару, молодая украинская певица Соня Кей показала семейное счастье со своим мужем.

Соня Кей запечатлена в просторной черной куртке и распущенными волосами, она прижалась к своему мужу, хоккеисту Олегу Петрову сзади и трогательно приобняла его за плечи с радостной улыбкой. Спортсмен в фиолетовой куртке и черной футболке с принтомскорчил удивленную рожицу и сделал селфи во время прогулки.

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