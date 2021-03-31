Легендарная украинская певица София Ротару появилась в компании главного мужчины своей жизни

Артистка была замужем за музыкантом Анатолием Евдокименко с 1968 года до самой его смерти в 2002-ом, передает Politeka.net. Супруг украинской легенды умер в возрасте 60 лет от инсульта.

София Ротару очень тяжело переживала трагедию. Певица замкнулась в себе, отказалась от всех концертов и даже подумывала уйти со сцены. В одном из интервью артистка рассказала, что не могла представить, как дальше жить без супруга.

Выйти из депрессии звезде помог сын, Руслан. По воспоминаниям сестры Ротару, Аурики, ее племянник заставлял мать работать и не сидеть дома, а продолжить выступления.

Сейчас Руслан Евдокименко - не только любящий сын и главная опора звезды, но и ее продюсер.

В одной из фан-групп Софии Михайловны в Инстаграм появилось совместное архивное фото матери и сына, сделанное в 2016 году в Испании.

Артистка впечатлила моложавым видом - она надела спортивный костюм и кеды. А за спиной - тот, кто делает звезду счастливой после смерти мужа - ее сын.

Фото получилось таким семейным и теплым.

"Доброе Утро! Пусть Этот День, Как Песня Соловья, Перечеркнет Всех Хмурых Дней Ненастье. Пусть Жизнь, Как Весенняя Заря, Приносит Каждый День в Ладонях Счастье!", - написали авторы публикации.

За шесть часов публикация собрала более 200 лайков.

"Полетели? Только куда?!", "Класс кадр 🔥🔥❤️❤️💖💖💖🎼🎼🎼💐💐💐💐💐", "Воспоминания из прошлой жизни", - написали поклонники.

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