Продюсер Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, рассказала о ЧП, которое произошло с его дочерью

Как передает Politeka.net, 50-летний мужчина сообщил о произошедшем в "сториз" у себя в Инстаграм.

Оказалось, что страницу Сони Евдокименко в соцсети взломали.

«Делаем все возможное, чтобы восстановить», - написал Евдокименко.

А пока девушка, которая учится и строит карьеру в Нью Йорке, завела новую временную страницу, где уже есть ее фото.

Отметим, внучка Ротару активно вела свою страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 163 тысячи человек. Для активного блогера потеря своей страницы может стать немалой проблемой.

Ранее подобное произошло с супругой певца Сергея Бабкина Снежаной, и она не могла даже говорить об этом без слез.

«Видите, я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Несколько дней назад я подала заявку на верификацию, только что мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицироваться. Я нажала, ввела свою почту, название своего аккаунта, ввела пароль. Потом мне пришла на телефон SMS, я ввела этот код, затем такая вспышка и все! Все исчезает и все... Изменили имя, удалили фото и всю шапку», ‒ говорила Бабкина.

В результате вернуть страницу ей таки удалось, хотя это и потребавало огромного колличества усилий.

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