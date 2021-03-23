Знаменитая певица Софии Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы

Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками.

В гостиной стеклянная стена от пола до потолка и камин. Украшает помещение люстра в средневековом стиле.

Интерьер содерит элементы национального стиля с вышивкой, гобеленами и оборегами, которые переходят от поколения к поколению.

Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.

Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.

Именно в этом коттедже звезда проводит локдаун и бережет себя от коварного коронавируса.

Отметим, по словам концертного директора артистки Сергея Лаврова, София Ротару больше других артистов пострадала из-за пандемии коронавируса.

Многие звезды уже снова дают концерты, но не Ротару.

«Звонки есть: заказчики хотят, чтобы София Ротару спела на их мероприятиях. Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ», - рассказал Сергей Лавров

Стоит отметить, что гонорар у Софии Михайловны солидный – от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. В месяц она обычно выходит на сцену два-три раза. Нетрудно подсчитать, при самом скромном раскладе – двух концертах –артистка теряет 14 миллионов рублей в месяц. Получается, что за три месяца пандемии звезда не досчиталась больше 42 миллионов.

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