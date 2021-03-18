Продюсер Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, вызвал переполох в Сети неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 50-летний мужчина поделился свежим кадром в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором показал справку из больницы.

Продюсер прошел профилактический медицинский осмотр, выводом которого захотел поделиться с публикой. В частности, Руслан показал результаты анализов на различные заболевания, одно страшнее другого.

К счастью, все показатели были отрицательными. У сына Ротару не обнаружили ни ВИЧ, ни гепатита, ни сифилиса.

"К весне готов!", - пошутил в подписи Евдокименко, добавив смайлик со слезами радости.

Неудивительно, что Руслан ревностно относится к своему здоровью, когда перед глазами трагическая смерть отца.

Анатолий Евдокименко, муж Ротару, много болел в свое время и умер в 2002 году в результате инсульта. После первого удара его частично парализовало и лишило дара речи. Через некоторое время удар повторился, а затем еще раз. Во время третьего инсульта Ротару находилась на гастролях в Германии. Артистка тут же вылетела домой, чтобы провести рядом с мужем его последние минуты.

Ранее мы рассказывали, Руслан Евдокименко показал в Инстаграм уникальный кадр с обветшалой многоэтажкой в Ялте, где они когда-то жили с семьей.

«Дом, в котором были прожиты прекрасные годы детства и юности в Ялте... Приятные воспоминания», - написал он, отметив, что квартира расположена на 5 этаже.

Напомним, что единственному сыну Ротару срочно понадобился хороший доктор: «Внезапно появилась…»

Как сообщала Politeka моложавая София Ротару впечатлила цветущим видом рядом с невесткой и внучкой: «Три сестрицы».

Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали.