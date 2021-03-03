С сыном известной украинской певицы Софии Ротару, Русланом Евдокименко произошло ЧП в дороге

Сын артистки, управляющий отелем "Вилла София", Руслан Евдокименко, показал соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, сын Ротару показал, что во время езды за рулем заметил, что на лобовом стекле его авто внезапно появилась трещина.

Но, к счастью, поломку удалось быстро исправить и к серьезным последствиям она не привела.

«Спасибо, есть хороший доктор», - отметил Евдокименко.

Сын Ротару похвастался результатом работы. "Готово", - написал он.

Отментим, Руслан Евдокименко ранее рассказывал, что сел за руль в начале 2000-х. Сын Ротару утверждает, что ездит он осторожно, хотя совсем без неприятных инцидентов не обошлось.

Как-то он попал в ДТП а своем мотоцикле «Ямаха». Инцидент произошел в Киеве, все обошлось без пострадавших.

Отметим, отцом Руслана Евдокименко является музыкант, народный артист Украины, единственный муж Ротару Анатолий Евдокименко.

Отметим, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое детей - Анатолий и София. Внучка Ротару уже получила известность как модель.

Напомним, что неподражаемая София Ротару сразила цветущим видом: "Как в нее можно не влюбиться?"

Как сообщала Politeka юная внучка Ротару в пикантном боди засветила роскошную фигуру, ножки, как у Барби: "Тростиночка".

Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали.