Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал квартиру, в которой жила семья в Крыму
Как сообщает Politeka.net, Руслан Евдокименко показал архивное фото на своей странице в Инстаграм.
«Дом, в котором были прожиты прекрасные годы детства и юности в Ялте... Приятные воспоминания», - написал он, отметив, что квартира расположена на 5 этаже.
Пользователи Сети благодарят за возможность увидеть дом, в ктором жила Ротару.
«Спасибо, что показали дом, где жила София Михайловна», «Жить в Ялте это счастье», «Любимый наш домик! ❤️🌟Да, счастливы мы были в нем! Счастливое детство и юность с прекрасными воспоминаниями», «Остались одни воспоминания! Ялта прекрасна», - пишут в комментариях.
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Также в комментариях отметили, что сейчас жилище выставлено на продажу: «Видела фото вашей квартиры на ЦИАН ,продают за 20 млн р.Уже новые владельцы. И накрутили цену только потому, что там жила София Михайловна».
«Это уже не важно», - коротко ответил сын певицы.
Напомним, отцом Руслана Евдокименко является музыкант, народный артист Украины, единственный муж Ротару Анатолий Евдокименко.
Отметим, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое детей - Анатолий и София. Внучка Ротару уже получила известность как модель.
Напомним, что единственному сыну Ротару срочно понадобился хороший доктор: «Внезапно появилась…»
Как сообщала Politeka моложавая София Ротару впечатлила цветущим видом рядом с невесткой и внучкой: «Три сестрицы».
Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали.