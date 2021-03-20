В сети появилось новое фото Софии Ротару – лицо артистки показали вблизи

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару уже прекратила активную сценическую деятельность. В свои 73 года звезда время от времени выступает на частных корпоративах, однако, фанаты ее не позабыли. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных певице, на которых поклонники обмениваются ее фотографиями. Так, недавно, на одной из таких страниц опубликовали снимок, на котором лицо Ротару можно увидеть крупным планом.

На снимке София Михайловна выглядит очень молодо и свежо, она буквально излучает счастье своей ослепительной улыбкой. Артистка запечатлена в интересной локации, она очень нарядная – ее волосы распущены в красивой укладке, на лице аккуратный макияж, а на шее нитка белого жемчуга. В подписи к фотографии говорится: "Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебя ждут".

Надо сказать, что секрет молодости и отличного внешнего вида весьма прост – как утверждают хирурги, звезда много раз прибегала к пластическим операциям. Пластический хирург Иван Володченков раскрыл секреты красоты и молодости Софии Ротару в интервью изданию Sobesednik. По его словам, София Михайловна много лет жила у моря, что несомненно сказалось на ее внешности в хорошем смысле. Также она всегда вела здоровый образ жизни. Однако, без вмешательства хирургов тоже не обошлось.

"Могу сказать однозначно, что врач, который ее оперирует, – отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих. Невооруженным взглядом не сразу поймешь, что были проведены хирургические вмешательства: настолько у Ротару все смотрится гармонично и естественно", - отмечает Иван Володченков.

Он также рассказал об особой методике пересадки жира из области пупка на лицо, к которой, по мнению врача, прибегала артистка. "Считается, что он более живучий и помогает добавить лицу необходимый объем, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался", - резюмировал хирург.

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