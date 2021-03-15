Легендарная певица София Ротару удивила, как выглядела более 40 лет назад

На первом фото София позировала в цветной кофте, кожаной куртке и с длинными волосами. Молодая красотка улыбалась, ослепляя своей безупречностью. Кадр был сделан в 1973 году, более 40 лет назад. На втором снимке уже показали современную Ротару. Звезда казалось, практически не изменилась, если не обращать внимание на руки, которые только и выдавали возраст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку "Звездного пути".

"София Ротару 1973 и сейчас.

Фанаты 73-летней певицы часто говорят, что она «изобрела» эликсир молодости. Мол, смотришь на ее фото, разница между которыми более 40 лет, и не веришь.

Друзья, а какую песню артистки вы любите больше всего? Пишите в комментариях", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали коммментарии:

"Какие все наивные", "Продала душу дьяволу", "Давайте не будем перед собой хоть прежде всего юлить и выдумывать бред бордовый. . обычная пластика!!! никакого эликсира ....она 40 лет хуже выглядела чем сейчас и особо красавицей никогда не была и вдруг в свои 90 стала прям небесной и молодой", "Ведьма".

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В Инстаграм появилось фото на котором София Ротару под пледом в домашней обстановке пьет чай.

На очаровательной и нестареющей женщине белоснежный халатик. А на столике тюльпаны и статуэтка морского коня. Легенда очаровательно улыбается, показывая фанатам свое весеннее радостное настроение.

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