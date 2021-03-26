Продюсер Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, разбередил сердца неожиданным снимком

Как передает Politeka.net, 50-летний сын артистки опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм любопытное архивное фото, на котором предстал вместе с матерью.

И Руслан, и София держали в руках бокалы, улыбаясь в камеру. Судя по их легким нарядам, стояла теплая погода. К слову, самое примечательное на этом снимке именно место, где он был сделан.

"Приятные воспоминания... ❤️ @sofiarotaru.official", - подписал Руслан, поставив геометку отель Villa Sofia.

Это мини-гостиница в оккупированном Крыму, принадлежащая его матери, расположена она в Ялте. По последним данным, отель Софии Михайловны, рассчитанный на 12 люксовых номеров, разорился. По крайней мере, во время куротного сезона прошлого года он так и не открылся. В Сети писали, что ворота были перемотаны проволокой, а с территории ресторана при отеле вывезена вся мебель.

Назывались сразу несколько причин, почему отель Ротару пришел в упадок. Во-первых, певице стало сложно им управлять после оккупации полуострова Россией, а во-вторых, звезда "загнула" слишком высокие цены (20-45 тысяч рублей за ночь), но приэтом обслуживание оставляло желать лучшего.

Как бы там ни было, пользователи поностальгировали вместе с Русланом в комментариях:

"Самые красивые 🔥❤️ будьте счастливы всегда!!"

"Красивые, молодые, успешные, любимые!😘"

"Боже ❤️София Михайловна солнышко наше родненькое ❤️😍❤️"

"Красота какая ❤️"

"Дай бог, вернёте, не переживайте всё хорошо будет, думайте о хорошем!"

"Руслан Анатольевич, Софии удалось вернуть аккаунт? Очень переживаю..."

Напомним, ЧП случилось с внучкой-красоткой Софии Ротару, в семье раскрыли подробности: "Делаем все возможное..."

Как сообщала Politeka, скрытная Ротару проговорилась, как называет единственного внука, выросшего копией ее мужа: "Очень красивый..."