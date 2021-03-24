Народная артистка София Ротару всколыхнула публику неожиданными фото

Как передает Politeka.net, 73-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм несколько свежих снимков, на которых показала единственного внука Анатолия.

Парню исполнилось 27 лет, с чем бабушка его и поздравила. При этом проговорилась, как ласково его называет.

"День рождения моего любимого внука - Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения!🙏🏼 Люблю ❤️", - Ротару с теплом подписала кадры.

Примечательно, что его назвали в честь деда - покойного мужа Софии Михайловны - Анатолия Евдокименко. Парень не только "забрал" имя старшего родственника, но и его благородную внешность. Об этом пишут поклонники артистки в комментариях:

"С Днём рождения Анатолия🎁 Мне кажется, что он очень похож на Вашего мужа (его дедушку)" - "да, да. Он в семью Евдокименко" - "и я тоже так думаю, копия!!!"

"София Михайловна, у Вас красивые продолжатели рода 🙌С Днём рождения, Анатолия!!!🙏"

"С Днём рождения великолепного Анатолия! Здоровья, счастья и удачи во всех делах! Красавец парень!😘👍🙏👏"

"Очень красивый ваш внук. Ваша гордость. 👍"

"Такой интересный!!!)))"

"Очень благородная внешность у Вашего внука Анатолия"

Отметим, Анатолий-младший позиционирует себя как фотограф, диджей и музыкант. Пишет музыку под псевдонимом SHMN, даже создал первый трек для своей младшей сестры Сони.

Ранее мы рассказывали, сын Ротару Руслан Евдокименко огорошил известием о своем здоровье. Мужчина показал справку из больницу с результатами анализов, в том числе и на гепатит.

Напомним, в Сети показали, как изменилась внешность София Ротару после пластики: "Красоту никто не отнимет".

Как сообщала Politeka, 73-летняя София Ротару впечатлила молодой внешностью в блестящем наряде: "Эффектно!"

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