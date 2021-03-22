Секрет молодости Софии Ротару уже много лет не дает покоя ее поклонникам.

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, поклонники полюбили ее не только за прекрасное пение, но и за отменные манеры и потрясающий внешний вид. Однако, естественный процесс старения оставил свой отпечаток – теперь 73-летней звезде приходится тщательно следить за внешностью, и у нее это здорово получается. Даже в таком почетном возрасте София Михайловна выглядит просто потрясающей.

На одной из фан-страниц в Instagram, посвященной Ротару, опубликовали милые черно-белые снимки, на которых певицу можно увидеть еще совсем юной – до пластических операций и большой популярности. Поклонники в восторге этих архивных кадров, артистку заваливают комплиментами в комментариях. "Милая, открыта миру!", "Хорошенькая, очень открытая", "Какие ясные глаза у девушек 60-х годов!", "Хорошенькая, девочка, девушка", "Душу и Красоту у нее никто не отнимет", - восхищаются фанаты.

Однако теперь от этой милой девушки почти ничего не осталось. И хотя звезде удается сохранять молодость, все же без хирургического вмешательства не обошлось. По крайней мере, так утверждают специалисты в этой области. Пластический хирург Николай Григоряк утверждает, что София Ротару нашла себе отличного хирурга, так что ее пластики не заметны большинству людей, а это говорит о золотых руках ее врача.

"Ротару так прекрасно выглядит, благодаря совокупности факторов: хорошей генетике, рукам хорошего хирурга и своевременности всех процедур. Также она не перебарщивает с инъекциями и операциями, что помогает выглядеть естественно", - отмечает врач. По словам Григоряка, скорее всего, певица делала блефаропластику, а также вовремя занялась подтяжкой лица, пока оно не начало стремительно стареть и терять форму.

Напомним, 50-летний единственный сын Ротару выдал правду о своем состоянии, показав анализы на гепатит: "Готов...".

Как сообщала Politeka, Единственный сын Ротару показал свой почерневший и облезлый дом в Крыму: "Остались одни...".

Также Politeka писала, Юная внучка Софии Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, смутила видом без лифчика: "Отнеситесь серьезно к...".