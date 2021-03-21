Легендарная певица София Ротару впечатляет внешностью в свои 73 года
Звезда завоевала любовь миллионов людей, которые создают фан-страницы в сети, сообщает Politeka.net.
Артистка тщательно следит за внешностью, она правильно питается и ухаживает за кожей, именно поэтому она так чудесно выглядит на свой возраст. Поклонники вспоминают разные фото знаменитости в своих группах в Инстаграм. Так, в одном из таких аккаунтов появилось фото, на котором Ротару просто восхищала внешностью.
Артистка позировала в сияющем наряде. Волосы звезды были аккуратно уложены, а макияж отлично подчеркнул красивые глаза звезды.
София Михайловна поднесла руки к губам и посмотрела вверх.
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Красотка не могла не впечатлить яркой внешностью и стильным образом.
За несколько часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Хорошего дня Вам!", "Эффектно!", - написали поклонники.
Отметим, София Ротару считает, что своей неувядающей внешностью обязана генам.
Артистка рассказала, что поддерживает красоту здоровым образом жизни и позитивным отношением к окружающим.
Исполнительница держит себя в тонусе, бывая в сауне и делая массаж.
Все же бывший директор артистки Ольга Коняхина рассказала, что секрет молодости и красоты артистки не только в этом - за девять лет работы с Ротару та утверждает, что певица несколько раз делала пластику. Однако все манипуляции звезда проводит аккуратно.
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