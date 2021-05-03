В Сеть попало легенды эстрады Софии Ротару с ее невесткой Светланой Евдокименко

Как сообщает Politeka.net, известная певица София Ротару всегда была знатной красавицей, и даже в 73 года сохранила отличный вид и свежесть. И хотя артистка в последние годы не дает больших концертов, поклонников у нее меньше не стало. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных звезде, на них пользователи частенько обмениваются снимками и новостями. Так, недавно на одной из таких фан-страниц опубликовали милое фото легендарной артистки, на котором она позирует вместе с женой своего единственного сына Руслана Светланой.

На фото обе женщины запечатлены на прогулке, видимо за городом, а за ними видно красивый деревянный домик. Перед камерой София Михайловна появилась в пестром светлом платье с интересным узором, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Невестка певицы Светлана тоже нарядная – не ней атласное платье с кружевной накидкой, волосы распущены, а на лице также милая улыбка. фанаты отметили, как невестка похожа на свою звездную свекровь, к тому же они выглядят очень молодо.

В подписи к фотографии написали: "Пусть в вашем доме будет все: любовь, покой, уединение. Пусть будет в нем всегда тепло от Божьего благословения!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотографию, засыпая Ротару и ее невестку комплиментами в комментариях к фото. "Прекрасные стихи! Дай Бог вам счастья и здоровья", "Как сестры", "Душевного тепла и большого счастья", "Как две подружки", "Прекрасные, одним словом", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 73-летняя София Ротару босиком впечатлила растяжкой, кадр из спальни: "Какая она...".

Как сообщала Politeka, 73-летняя Ротару расцвела рядом со взрослыми внуками, легенду не узнать: "Счастья вам всем".

Также Politeka писала, Сын Ротару засветил интерьер ее роскошного особняка и белокурую малышку: "Идеально".