В сеть попало необычное фото певицы и настоящей легенды эстрады Софии Ротару со взрослыми внуками

Как сообщает Politeka.net, известная артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, она стала настоящей легендой украинской и советской эстрады с миллионами фанатов во многих странах. И хотя артистка больше не выступает на большой сцене, в соцсети Instagram есть множество фан-аккаунтов, посвященных ей, где пользователи обмениваются снимками. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали милое фото, на котором звезда запечатлена со своими внуками.

Как видно, на снимке София Михайловна позирует с детьми своего единственного сына Руслана Евдокименко – Соней и Анатолием. Внуки у артистки уже взрослые – парню 27, а девушке 19 лет, и рядом с ними она и сама расцвела. Перед камерой Ротару появилась в пестром платье с интересным узором, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка, в руке она держит пионы. Внуки звезды тоже мило позируют, обнимая бабушку и улыбаясь в объектив.

В подписи к фотографии говорится: "Пусть будет жизнь чудесной сказкой, где есть везение и добро. Любовью полнится и лаской, и на душе всегда светло!". Пользователи в восторге от такого трепетного фото легендарной артистки с ее взрослыми внуками, всех троих засыпают комплиментами и приятными пожеланиями в комментариях к фотографии. "Какие красивые. Счастья вам всем", "Чтоб всегда радовали Вас", "Пусть каждый день Вам дарят цветы счастья", "Будьте счастливы и здоровы", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Молодая София Ротару в черном наряде взбудоражила фанатов, редкое фото: "Годы прошли мимо".

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