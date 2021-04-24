Легендарная певица София Ротару изумила неожиданным образом на редком фото

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 73-летней артистки в Инстаграм опубликовали любопытный кадр, на котором Софию Михайловну не узнать.

Как правило, отдавая предпочтение закрытым платьям с цветочным принтом или вышивкой, Ротару неожиданно появилась в черных брюках и вязаном свитере кирпичного оттенка, при чем, видимо, на размер больше - звезда буквально "утонула" в уютном наряде.

Отдельно удивила прическа певицы - наспех закрученная гулька, которая уже успела разлохматиться, и локоны, хаотично спускающиеся ей на плечи.

Автор поста сопроводил архивное фото стихами о "добром утре", пожелав всем удачного дня.

Пользователи обсудили увиденное. Некоторые отметили, что впервые видят Софию Михайловну в таком образе:

"Классные стихи — доброе утро! Чудесного настроения и позитива!❤️😍"; "Красавица 👍👌👏❤"; "Супер кадр. В таком образе. Я не видела ни разу 🔥"; "Сонечка, вы здесь совсем другая, прелесть❤️"; "Какая хорошенькая❤️🔥".

Ранее мы рассказывали, что в Сеть просочилось фото из семейного архива Ротару, сделанное в далеком 1975 году. В кадре предстали сама певица, ее родители Михаил Фёдорович и Александра Ивановна, сестра Аурика и брат Анатолий.

Все члены семьи Софии сидели за накрытым скатертью столом перед домом, тогда как артистка стояла сзади них, между отцом и матерью, - в длинном закрытом платье с распущенными смоляными локонами.

Напомним, редкое фото Софии Ротару с родителями, сестрой и братом переполошило Сеть: "Как же грустно..."

Как сообщала Politeka, единственный сын Софии Ротару не устоял перед чарами украинской "девушки Бонда" в бикини: "Русалочка"