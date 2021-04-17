В сеть попало необычное архивное фото певицы и настоящей легенды эстрады Софии Ротару

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, она стала настоящей легендой эстрады. У певицы всегда было много поклонников и даже когда она ушла с большой сцены, фанатов у нее меньше не стало. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных легендарной артистке, где пользователи обмениваются ее снимками и новостями. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали архивное фото, на котором звезда еще молодая и позирует с мамой.

Как видно, на этом снимке София Михайловна запечатлена в обнимку с любимой мамой, которой мог бы исполниться уже 101 год. Сама певица здесь еще совсем молодая, даже юная, многие отметили, что Ротару очень похожа на свою маму. Александра Ивановна Ротару, судя по всему была простой сельской женщиной, она родила и вырастила шестерых детей, но в 1997 году ушла из жизни. На снимке женщина милой улыбается, обнимая дочь, при этом в глаза бросается простой пестрый платок на голове.

В подписи к снимку говорится: "Сегодня маме Софии Михайловны Александре Ивановне Ротару исполнилось бы 101 год. Низкий поклон и светлая память". Пользователи тут же принялись обсуждать редкий архивный снимок молодой певицы с мамой. "Низкий поклон Александре Ивановне, за такую дочь, которая радует и вдохновляет множество сердец", "Светлая память", "Какое милое, трогательное фото", "Самая лучшая фотография там, где мама", "Вернуть бы время вспять. Аж слезы пошли", — пишут в комментариях к фото.

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