Публика горячо обсуждает уникальный кадр с молодой Софией Ротару, сделанный почти полвека назад

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 73-летней звезды в Инстаграм опубликовали редкое фото, на котором София Михайловна предстала с родителями Михаилом Фёдоровичем и Александрой Ивановно, сестрой Аурикой и братом Анатолием.

На черно-белом снимке 1975 года все члены семьи Софии сидели за накрытым скатертью столом перед домом, тогда как артистка стояла сзади них, между отцом и матерью. София в длинном закрытом платье распустила смоляные локоны и слегка наклонила голову к плечу.

Отметим, София Михайловна родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области в молдавской семье. Она была второй из шестерых детей. Ее отец был бригадиром виноградарей.

В детстве будущая артистка много работала по домашнему хозяйству и помогала родителям торговать на рынке.

Ее старшая сестра Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Обладая абсолютным слухом, девушка легко запоминала новые песни и научила Софию многим народным "хитам". Другая сестра Ротару, Аурика, тоже, к слову, стала певицей.

Пользователи с энтузиазмом и ноткой ностальгии обсудили увиденное:

"Как же грустно от таких фотографий, как будто ты здесь, а сердце там..."

"Ваши мама и папа счастливые, вы были такой прекрасной дочерью, да у вас семья вся артистичная, они смотрят на вас с небес и спокойны🔥"

"Красота, шик, блеск, любимая, ангел!!!! Люблю Вас всех, здоровья, здоровья, здоровья!!!"

Напомним, 50-летний единственный сын Ротару выдал правду о своем состоянии, показав анализы на гепатит: "Готов...".

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