Парень из России по имени Дионис Кельм стал единственным двойником Софии Ротару, признанным лично артисткой

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт veasy, в России живет парень по имени Дионис Кельм, который стал единственным двойником Софии Ротару. Звезда лично одобрила его деятельность, тепло поддержала и как бы "дала добро" зарабатывать на пародиях. По словам шоумена, в 2005 году у него выпал шанс лично встретиться с легендой советской эстрады, а вскоре София Михайловна даже лично пригласила его на свой день рождения.

Сообщается, что Кельм является единственным двойником Софии Михайловны, как внешне, так и вокально. Парень выступает на корпоративах, снимается в клипах, посещает телешоу, а также выступает в разных заведениях с собственным шоу, в которых предстает в образе Ротару. Поговаривают, что час выступления Диониса в образе легендарной певицы стоит около 50 тысяч рублей. Кроме того, свои пародии шоумен показывает и пользователям сети в YouTube.

Дионис Кельм также активный пользователь Instagram, где часто публикует фотографии как в образе Софии Ротару, так из обычной жизни – без грима, косметики и нарядов. Надо сказать, что фолловеры в восторге от внешнего сходства парня со звездой, но также многие считают его симпатичным мужчиной, когда он без грима. "Какой красивый", "Дионис красавчик, лучше в мире не найти человека, браво. Со всех сторон принц", "Очень красивый", - пишут фанаты в комментариях к фото парня.

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