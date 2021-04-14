У Мережу потрапило незвичайне архівне фото співачки і справжньої легенди естради Софії Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею і майже не змінилася навіть у свої 73 роки. У співачки завжди було багато шанувальників і навіть коли вона пішла з великої сцени, фанатів у неї менше не стало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених легендарній артистці, де користувачі обмінюються її знімками і новинами. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували архівне фото, на якому зірка виглядає просто приголомшливо.

Як видно, на цьому знімку Софія Михайлівна відображена вона сходинках, вона ніби кудись поспішає, але все одно зупинилася для фото. Перед камерою зірка з'явилася в стильному образі - на ній коротке чорне плаття з поясом і щільними колготками, а зверху світла хутряна накидка. Доповнюють образ чорні рукавички і прикраси на шиї, на руці у співачки висить велика чорна сумочка. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка.

А підписи до фотографії говориться: "З добрим ранком! Гарного дня і успішного початку нового тижня! Хочеться побажати чудової погоди, плідного дня та ефективної роботи! Нехай всі плани реалізуються, нехай все йде, як задумано, нехай удача супроводжує у всіх справах!". Звичайно ж користувачі не залишили без уваги таке фото артистки і почали засипати Ротару компліментами в коментарях. "Один з моїх улюблених образів Софії Михайлівни!", "Красуня", "Дивовижна", "Легенда", "Софія, яка ви чарівна", - пишуть шанувальники.

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