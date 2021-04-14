В сеть попало необычное архивное фото певицы и настоящей легенды эстрады Софии Ротару

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей и почти не изменилась даже в свои 73 года. У певицы всегда было много поклонников и даже когда она ушла с большой сцены, фанатов у нее меньше не стало. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных легендарной артистке, где пользователи обмениваются ее снимками и новостями. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали архивное фото, на котором звезда выглядит просто потрясающе.

Как видно, на этом снимке София Михайловна запечатлена она ступеньках, она как будто куда-то спешит, но все равно остановилась для фото. Перед камерой звезда появилась в стильном образе – на ней короткое черное платье с поясом и плотными колготками, а сверху светлая меховая накидка. Дополняют образ черные перчатки и украшения на шее, на руке у певицы висит большая черная сумочка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и ослепительная улыбка.

А подписи к фотографии говорится: "С добрым утром! Хорошего дня и успешного начала новой недели! Хочется пожелать чудесной погоды, плодотворного дня и эффективной работы! Пусть все планы реализуются, пускай все идет, как задумано, пусть удача сопутствует во всех делах!". Конечно же пользователи не оставили без внимания такое фото артистки и принялись засыпать Ротару комплиментами в комментариях. "Один из моих любимых образов Софии Михайловны!", "Красавица", "Изумительная", "Легенда", "София, какая вы обаятельная", - пишут поклонники.

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